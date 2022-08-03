Пенниуорт. Сезон 1. Серия 5
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Пенниуорт
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Пенниуорт (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, Pennyworth
Драма18+

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О сериале

Великобритания, 1960-е. Отставной офицер Альфред Пенниуорт возвращается в Лондон и пытается найти свое место в жизни на гражданке. Больше всего бывший спецназовец мечтает открыть собственное охранное агентство, и судьба сводит его с миллионером Томасом Уэйном, который становится его первым клиентом. Так начинается полный приключений путь будущего помощника Бэтмена.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пенниуорт»