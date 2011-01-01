Пэн Американ. Серия 12
Wink
Сериалы
Пэн Американ
1-й сезон
12-я серия

Пэн Американ (сериал, 2011) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2011, Pan Am
Драма, Мелодрама6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История четырех девушек, которые всем прочим нарядам предпочли форму бортпроводниц и возможность летать по всему миру. Рим, Лондон, Нью-Йорк, отели, роскошные мужчины и провожающие взглядом пассажиры - сериал расскажет о том, как компания Пэн Американ превратилась в мечту о красивой жизни.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пэн Американ»