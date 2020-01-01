Пекарь и красавица (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62020, The Baker and the Beauty
Эта серия пока недоступна
Даниэль Гарсиа работает в семейной пекарне выходцев с Кубы и однажды влюбляется в мировую суперзвезду Ноа Гамильтон.
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СПРежиссёр
Стив
Перлман
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- ЭДРежиссёр
Эрика
Дантон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- ВРАктёр
Виктор
Расук
- НКАктриса
Натали
Келли
- ДБАктёр
Дэн
Букатинский
- ДДАктёр
Дэвид
Дель Рио
- МВАктриса
Мишель
Вентимилла
- БЭАктриса
Белисса
Эскобедо
- ЛВАктриса
Лиза
Видал
- Актёр
Карлос
Гомес
- МШАктриса
Мэдди
Шер
- ААСценарист
Асси
Азар
- УХСценарист
Уильям
Харпер
- ААПродюсер
Асси
Азар
- ДЧПродюсер
Джеймс
Чори
- Продюсер
Дэвид
Фрэнкел
- ДГПродюсер
Дин
Георгарис
- ДМХудожник
Дж.
Марк Хэррингтон
- СБМонтажёр
Скотт
Бойд
- ЕММонтажёр
Елена
Маганини
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла