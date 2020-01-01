Пекарь и красавица (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Пекарь и красавица (2020). Сезон 1. Серия 2
8.62020, The Baker and the Beauty
Драма, Комедия18+

О сериале

Даниэль Гарсиа работает в семейной пекарне выходцев с Кубы и однажды влюбляется в мировую суперзвезду Ноа Гамильтон.

Страна
США, Израиль
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пекарь и красавица (2020)»