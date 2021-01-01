Педро Муньоз vs Джимми Ривера
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UFC Fight Night Las Vegas 20
UFC Fight Night Las Vegas 20
Педро Муньоз vs Джимми Ривера

UFC Fight Night Las Vegas 20 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

В главном бою турнира UFC Fight Night 186 сразились тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган. Ган (#7 рейтинга) шeл на серии из двух побед, его соперник Розенстрайк (#3 рейтинга), за всю карьеру в MMA потерпел лишь одно поражение от Френсиса Нганну (#1 рейтинга) в мае 2020 года.

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