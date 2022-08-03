ПДД (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Чтоб по улице гулять, надо правила все знать. Правила дают ответ: где опасен путь, где нет? Друзья, а вы знаете правила безопасного передвижения по улицам города? На какой свет светофора нужно переходить дорогу? Откуда на дороге взялась полосатая зебра? Как перейти дорогу, если вы на велосипеде? Да, путешествие по городу может стать безопасным и увлекательным только если вы отлично знаете все правила дорожного движения пешехода. Но чтобы изучение этих правил не превратилось в скучную зубрeжку, специально для всех юных зрителей мы придумали программу «Правила дорожного движения». Просто смотрите короткие, но очень познавательные мультики, и становитесь профессорами дорожных наук! А потом — смело на улицу!

