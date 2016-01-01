Пчелография. Крылатое приключение (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
2016, Пчелография. Крылатое приключение. Сезон 1. Серия 16
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Давным-давно инопланетные пчeлы оставили на Земле программу «Добрин Пониматель», которую теперь поручено найти любознательной пчeлке Жу-Жу. Искательница приключений облетит на своем пчелолeте всю планету, познакомится с представителями разных народов и многонационального пчелиного братства.
