Паук (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2015, Паук. Серия 1
Детектив, Триллер18+
О сериале
1967 год. Москва. Убита манекенщица из Дома моды. На место преступления приезжает группа майора Черкасова. Он срочным порядком внедряет в Дом моды своего человека – Соню Тимофееву, главной задачей которой является получение информации об отношениях между работниками Домы моды.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Криминал, Детектив, Триллер
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕЗРежиссёр
Евгений
Звездаков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Юрий
Чурсин
- КДАктёр
Константин
Демидов
- ВВАктёр
Владимир
Вольнов
- Актриса
Леся
Кудряшова
- ВМАктёр
Вячеслав
Митягин
- ЯБАктриса
Ярослава
Базаева
- Актриса
Александра
Ревенко
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- ИУСценарист
Иван
Угаров
- МССценарист
Мария
Сапрыкина
- ПБСценарист
Павел
Бардин
- ОНСценарист
Ольга
Нагдасева
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ВЧПродюсер
Владимир
Чудовский
- Актриса дубляжа
Анна
Банщикова
- ИКХудожник
Игорь
Коцарев
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- АШКомпозитор
Антон
Шварц