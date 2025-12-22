Пацаны (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.22019, Пацаны. Сезон 1. Серия 7
Фантастика, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ФСРежиссёр
Филип
Сгриккиа
- ЭКРежиссёр
Эрик
Крипке
- СБРежиссёр
Сара
Бойд
- НМАктёр
Нэйтан
Митчелл
- ДКАктёр
Джек
Куэйд
- ЭМАктриса
Эрин
Мориарти
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- КФАктриса
Карен
Фукухара
- ТКАктёр
Томер
Капон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Джесси
Ашер
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- Продюсер
Сет
Роген
- Продюсер
Ори
Мармур
- ЭКПродюсер
Эрик
Крипке
- ДБХудожник
Дэвид
Бласс
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ЙКМонтажёр
Йен
Кезбом
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц