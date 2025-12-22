Пацаны. Сезон 1. Серия 3
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Пацаны (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.42019, Пацаны. Сезон 1. Серия 3
Фантастика, Боевик18+

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О сериале

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Криминал, Драма
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пацаны»