Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Бенедикт Камбербэтч играет британского аристократа, полного ненависти к жизни вообще и в частности — к своему отцу-абьюзеру. Едкая сатира по книгам Эдварда Сента-Обина. Патрик воспитывался в богатой семье, но сложные отношения с отцом не дали ему насладиться своими привилегиями. Он вырос в невротичного мужчину с наркотической зависимостью, частенько разговаривающего с голосами в голове. Однажды он узнает радостную новость — его отец скончался в Нью-Йорке. Патрик отправляется в США за телом родителя, но болезненные воспоминания побуждают его еще глубже погрузиться в болото разнообразных зависимостей. Сможет ли герой избавиться от тяжкого груза своего прошлого, расскажет сериал «Патрик Мелроуз» (2018) — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.



Сериал Патрик Мелроуз 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.