Эта серия пока недоступна
Патрик Мелроуз (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Бенедикт Камбербэтч играет британского аристократа, полного ненависти к жизни вообще и в частности — к своему отцу-абьюзеру. Едкая сатира по книгам Эдварда Сента-Обина. Патрик воспитывался в богатой семье, но сложные отношения с отцом не дали ему насладиться своими привилегиями. Он вырос в невротичного мужчину с наркотической зависимостью, частенько разговаривающего с голосами в голове. Однажды он узнает радостную новость — его отец скончался в Нью-Йорке. Патрик отправляется в США за телом родителя, но болезненные воспоминания побуждают его еще глубже погрузиться в болото разнообразных зависимостей. Сможет ли герой избавиться от тяжкого груза своего прошлого, расскажет сериал «Патрик Мелроуз» (2018) — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.
Сериал Патрик Мелроуз 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоSD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- СМАктёр
Себастьян
Мальц
- ДРАктриса
Джессика
Рэйн
- ППАктёр
Прасанна
Пуванараджа
- Актёр
Пип
Торренс
- Актриса
Анна
Маделей
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актриса
Блайт
Даннер
- ДНСценарист
Дэвид
Николлс
- ЭССценарист
Эдвард
Ст. Обин
- АЭПродюсер
Адам
Экланд
- Продюсер
Бенедикт
Камбербэтч
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман