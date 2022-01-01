Парижская полиция 1905 (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Французский костюмный сериал в лучших традициях жанра исторического детектива. Париж, 1899 год. События разворачиваются на фоне резонансного дела Дрейфуса, скандальной смерти президента Феликса Фора и угрозы гражданской войны, подстрекаемой конфликтом анархистов и антисемитов. В Сене обнаружен чемодан с частями тела убитой женщины. За расследование берется молодой инспектор Антуан Жуэн и его более опытный коллега, комиссар Кошефер. Как это дело повлияет на жизни следователей и каким образом оно связано с государственной тайной? Ответы на эти вопросы даст захватывающий детективный сериал «Парижская полиция 1900» (2021), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.



