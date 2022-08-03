Парфюмерша. Сезон 2. Серия 3
Парфюмерша (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2016, Парфюмерша. Сезон 2. Серия 3
Мелодрама12+

О сериале

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который хочет построить на месте фабрики гипермаркет.

