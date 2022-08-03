Wink
Сериалы
Парень с работы
1-й сезон
10-я серия

Парень с работы (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, Kevin from Work
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Американский офисный труженик Кевин получает предложение поработать в Италии. На прощальной вечеринке он оставляет своей коллеге Одри любовное письмо, но на завтра выясняется, что он никуда не едет. Сгорая от стыда, Кевин идет в ненавистный офис.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Парень с работы»