8.12019, Wellington Paranormal
Комедия, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
Паранормальный Веллингтон (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Двое патрульных полицейских небольшого городка Веллингтон, офицеры Миног и О`Лири, находят на улице необычную девушку. Та заявляет, что является адским демоном, а также скоро мертвые восстанут из могил, и человечеству придeт конец. После ещe более странного поведения задержанной в полицейском участке сержант Маака объявляет о формировании спецотдела веллингтонской полиции по работе с паранормальным — так для обычных патрульных Минога и О`Лири открывается новый мир, который населяют потусторонние существа.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Тим
ван Даммен
- Режиссёр
Джемейн
Клемент
- Режиссёр
Джеки
ван Бик
- Актёр
Майк
Миноуг
- Актриса
Карен
О’Лири
- Актёр
Маака
Похату
- Актёр
Томас
Сэйнсбери
- Актёр
Бен
Френшам
- ЧБАктёр
Чарли
Бликли
- Актёр
Ричард
Дей
- Актриса
Линда
Топп
- Актёр
Джейсон
Хойте
- Сценарист
Тайка
Вайтити
- Сценарист
Карен
О’Лири
- Сценарист
Маака
Похату
- Продюсер
Джемейн
Клемент
- Продюсер
Тайка
Вайтити
- Продюсер
Пол
Йэтс
- ДАПродюсер
Дезрэй
Армстронг
- АНХудожница
Аманда
Нил
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- Композитор
Люк
Буда