Паранормальный Веллингтон (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Паранормальный Веллингтон. Сезон 2. Серия 7
Сериалы
Паранормальный Веллингтон
2-й сезон
7-я серия
8.12019, Wellington Paranormal
Комедия, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Двое патрульных полицейских небольшого городка Веллингтон, офицеры Миног и О`Лири, находят на улице необычную девушку. Та заявляет, что является адским демоном, а также скоро мертвые восстанут из могил, и человечеству придeт конец. После ещe более странного поведения задержанной в полицейском участке сержант Маака объявляет о формировании спецотдела веллингтонской полиции по работе с паранормальным — так для обычных патрульных Минога и О`Лири открывается новый мир, который населяют потусторонние существа.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Фэнтези, Детектив
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

