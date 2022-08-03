Паранормальный Веллингтон (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Двое патрульных полицейских небольшого городка Веллингтон, офицеры Миног и О`Лири, находят на улице необычную девушку. Та заявляет, что является адским демоном, а также скоро мертвые восстанут из могил, и человечеству придeт конец. После ещe более странного поведения задержанной в полицейском участке сержант Маака объявляет о формировании спецотдела веллингтонской полиции по работе с паранормальным — так для обычных патрульных Минога и О`Лири открывается новый мир, который населяют потусторонние существа.

