Паранормальный Веллингтон. Сезон 1. Серия 1
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Паранормальный Веллингтон
1-й сезон
1-я серия
8.12018, Wellington Paranormal
Комедии, Ужасы18+

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Паранормальный Веллингтон (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Двое патрульных полицейских небольшого городка Веллингтон, офицеры Миног и О`Лири, находят на улице необычную девушку. Та заявляет, что является адским демоном, а также скоро мертвые восстанут из могил, и человечеству придeт конец. После ещe более странного поведения задержанной в полицейском участке сержант Маака объявляет о формировании спецотдела веллингтонской полиции по работе с паранормальным — так для обычных патрульных Минога и О`Лири открывается новый мир, который населяют потусторонние существа.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Паранормальный Веллингтон»

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