Wink
Сериалы
Папочка
5-й сезон
17-я серия

Папочка (сериал, 2016) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

2016, Baby Daddy
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о Бене, парне 20 с небольшим, которому бывшая подружка оставляет ребенка под дверью. Бен решает растить дочку самостоятельно. Помогает ему с этим мать Бонни, брат Дэнни, лучший друг Такер и близкая подруга Райли, которая втайне влюблена в Бена.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папочка»