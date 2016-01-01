Папочка (сериал, 2016) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о Бене, парне 20 с небольшим, которому бывшая подружка оставляет ребенка под дверью. Бен решает растить дочку самостоятельно. Помогает ему с этим мать Бонни, брат Дэнни, лучший друг Такер и близкая подруга Райли, которая втайне влюблена в Бена.





