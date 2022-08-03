Папочка (сериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
2014, Baby Daddy
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает о Бене, парне 20 с небольшим, которому бывшая подружка оставляет ребенка под дверью. Бен решает растить дочку самостоятельно. Помогает ему с этим мать Бонни, брат Дэнни, лучший друг Такер и близкая подруга Райли, которая втайне влюблена в Бена.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- АСРежиссёр
Арлин
Санфорд
- РКРежиссёр
Робби
Кантримэн
- БКРежиссёр
Боб
Коэрр
- ЖБАктёр
Жан-Люк
Билодо
- ДТАктёр
Дерек
Телер
- МПАктриса
Мелисса
Питерман
- ЧКАктриса
Челси
Кейн
- ТМАктёр
Таж
Моури
- ХХАктриса
Харпер
Хусак
- ЭХАктриса
Эмбер
Хусак
- ППАктёр
Питер
Порте
- ХКСценарист
Хайди
Клементс
- КБСценарист
Кирилл
Бару
- ЭЗСценарист
Эрик
Зиммерман
- СХПродюсер
Скотт
Хартл
- ДБПродюсер
Дженей
Баккен
- КБХудожница
Келли
Берри
- ДАОператор
Дональд
А. Морган
- МНОператор
Микель
Нейерс
- ДДКомпозитор
Даг
ДеАнджелис