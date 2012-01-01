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Папочка
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Папочка (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Baby Daddy
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Сериал рассказывает о Бене, парне 20 с небольшим, которому бывшая подружка оставляет ребенка под дверью. Бен решает растить дочку самостоятельно. Помогает ему с этим мать Бонни, брат Дэнни, лучший друг Такер и близкая подруга Райли, которая втайне влюблена в Бена.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папочка»

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