Папик (сериал, 2021) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Главным героем истории стал всеми забытый пожилой актeр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причeску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.

