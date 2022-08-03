Папик (сериал, 2021) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

9.02021, Папик. Сезон 2. Серия 12
Комедия, Мелодрама18+
О сериале
Главным героем истории стал всеми забытый пожилой актeр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причeску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЯРежиссёр
Андрей
Яковлев
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актриса
Дарья
Петрожицкая
- ВГАктёр
Вячеслав
Гиндин
- ЭКАктёр
Эльдар
Кабиров
- МКАктёр
Михаил
Кукуюк
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ММАктёр
Максим
Максимюк
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- ЯЧАктёр
Ярослав
Чорненький
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- АЖСценарист
Алексей
Жиленков
- АИСценарист
Андрей
Ильков
- АНСценарист
Андрей
Нестеров
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- АЯПродюсер
Андрей
Яковлев
- ЯФХудожник
Ярослав
Франчук
- АСМонтажёр
Артем
Сухарев
- СКОператор
Сергей
Кошель
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шуров
- ИПКомпозитор
Игорь
Плешечников