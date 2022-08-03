Папик (сериал, 2021) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Папик. Сезон 2. Серия 12
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Главным героем истории стал всеми забытый пожилой актeр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причeску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.

Украина
Комедия, Мелодрама
38 мин / 00:38

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

