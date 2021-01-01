Папик. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Папик
2-й сезон
11-я серия
9.02021, Папик. Сезон 2. Серия 11
Комедии, Зарубежные18+

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Папик (сериал, 2021) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Главным героем истории стал всеми забытый пожилой актeр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причeску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папик»

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