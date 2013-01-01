Папа напрокат. Серия 2
Wink
Детям
Папа напрокат
1-й сезон
2-я серия

Папа напрокат (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Папа напрокат. Серия 2
Комедии12+

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Сюжет

Можно ли сделать головокружительную карьеру за один день?! У Ильи Петровича Соломатина это получилось. А все потому, что он — полный тезка экс-супруга начальницы Ирины. Только вот карьера становится совсем «совсем неважным» ни для Него, ни для Нее, ни для мальчика Васи…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа напрокат»