WinkСериалыПапа на вырост1-й сезон9-я серия
Папа на вырост (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2015, Папа на вырост. Серия 9
Комедия, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы, меняется в один момент, когда под дверью своей квартиры он находит корзинку с шестимесячной девочкой и запиской.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Актёр
Ефим
Петрунин
- АБАктёр
Аслан
Бижоев
- ЯГАктриса
Яна
Гурьянова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- АЛАктёр
Артем
Лощилин
- СБАктриса
Софья
Баранцева
- ККАктриса
Ксения
Кастор
- ВМАктёр
Валентин
Мухрев
- Актриса
Ксения
Теплова
- ИКАктриса
Ирина
Колодяжная
- АТСценарист
Александр
Трофимов
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- АКСценарист
Александр
Косьянов
- ВССценарист
Василий
Смолин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АПОператор
Андрей
Питинов
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов