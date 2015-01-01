Папа на вырост. Серия 1
Wink
Сериалы
Папа на вырост
1-й сезон
1-я серия

Папа на вырост (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Папа на вырост. Серия 1
Комедия, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы, меняется в один момент, когда под дверью своей квартиры он находит корзинку с шестимесячной девочкой и запиской.

Сериал Папа на вырост 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа на вырост»