Папа Дэн (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Дэн и Тина познакомились в баре при нестандартных обстоятельствах, но вполне со стандартным продолжением: свидание, секс на одну ночь, никаких обязательств… И это полностью устраивает обоих. Но в самый разгар романтического вечера в дом вламывается компания из троих детей и суровой женщины в возрасте. После недолгой перепалки, выясняется, что это дети и свекровь Тины. А между Тиной и Дэном - разница в пятнадцать лет! Первая реакция Дэна – бежать как можно дальше. Но всe не так-то просто. Прежде избегавший серьезных отношений Дэн понимает, что влюбился.

