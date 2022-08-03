Папа Дэн (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.32017, Папа Дэн. Сезон 1. Серия 6
Драма, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дэн и Тина познакомились в баре при нестандартных обстоятельствах, но вполне со стандартным продолжением: свидание, секс на одну ночь, никаких обязательств… И это полностью устраивает обоих. Но в самый разгар романтического вечера в дом вламывается компания из троих детей и суровой женщины в возрасте. После недолгой перепалки, выясняется, что это дети и свекровь Тины. А между Тиной и Дэном - разница в пятнадцать лет! Первая реакция Дэна – бежать как можно дальше. Но всe не так-то просто. Прежде избегавший серьезных отношений Дэн понимает, что влюбился.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.4 IMDb
- КСРежиссёр
Кристина
Сиволап
- ИГРежиссёр
Ирина
Громозда
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Станислав
Тикунов
- ЛЗАктриса
Людмила
Загорская
- Актриса
Татьяна
Орлова
- АШАктёр
Алексей
Шуплецов
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- Актёр
Никита
Тарасов
- ЛРАктёр
Лаша
Рамишвили
- АНАктёр
Алексей
Нагрудный
- ЕВАктриса
Екатерина
Вайвала
- ЕГСценарист
Евгений
Григоренко
- АПСценарист
Андрей
Перцен
- ИОСценарист
Инна
Олещенко
- ОИСценарист
Олег
Иваница
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ОЛПродюсер
Олеся
Лукьяненко
- АСПродюсер
Алексей
Сахалтуев
- АНОператор
Алексей
Назарук