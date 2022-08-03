Папа Дэн. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Папа Дэн
1-й сезон
3-я серия
9.32017, Папа Дэн. Сезон 1. Серия 3
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Папа Дэн (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Дэн и Тина познакомились в баре при нестандартных обстоятельствах, но вполне со стандартным продолжением: свидание, секс на одну ночь, никаких обязательств… И это полностью устраивает обоих. Но в самый разгар романтического вечера в дом вламывается компания из троих детей и суровой женщины в возрасте. После недолгой перепалки, выясняется, что это дети и свекровь Тины. А между Тиной и Дэном - разница в пятнадцать лет! Первая реакция Дэна – бежать как можно дальше. Но всe не так-то просто. Прежде избегавший серьезных отношений Дэн понимает, что влюбился.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папа Дэн»