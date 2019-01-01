Пандора (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2199-й год. Потерявшая всe Джакс начинает новую жизнь в космической академии, где вместе с друзьями учится защищать планету от человеческих и инопланетных угроз. Однако правда о прошлом девушки может как спасти Вселенную, так и уничтожить еe.



