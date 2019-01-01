Пандора (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.82019, Pandora
Фантастика, Драма18+
О сериале
2199-й год. Потерявшая всe Джакс начинает новую жизнь в космической академии, где вместе с друзьями учится защищать планету от человеческих и инопланетных угроз. Однако правда о прошлом девушки может как спасти Вселенную, так и уничтожить еe.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БСРежиссёр
Бретт
Симмонс
- БДРежиссёр
Бадди
Джовинаццо
- БГРежиссёр
Бриа
Грант
- ПКАктриса
Присцилла
Кинтана
- ОДАктёр
Оливер
Денч
- БРАктёр
Бен
Рэдклифф
- НХАктёр
Ной
Хантли
- ВБАктёр
Викаш
Баи
- БСАктриса
Банита
Сандху
- МБАктёр
Мартин
Бобб-Семпл
- АКАктёр
Акшай
Кумар
- ТКАктриса
Тина
Каскиани
- ТПСценарист
Томас
П. Витале
- БССценарист
Бретт
Симмонс
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- СЭПродюсер
Суфо
Эвтимов
- СКПродюсер
Стивен
Криозер
- ДГМонтажёр
Девон
Грин
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер
- ПККомпозитор
Пенка
Кунева