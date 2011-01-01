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Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 9
Драмы, Зарубежные12+

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Сюжет

Секреты и ложь. Судьба наносит серьeзный удар по роману Дина и Колетт. Мэгги пишет статью для «Village Voice», в которой критикуется политика конгрессмена Ролингса, но после обеда с конгрессменом она влюбляется в него. Кейт может разделить участь Бриджет, если она не сможет обмануть детектор лжи после своего последнего задания. Лора в замешательстве, в то время как Тед думает, что нашел любовь всей своей жизни.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»

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