Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 9
Драмы, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Секреты и ложь. Судьба наносит серьeзный удар по роману Дина и Колетт. Мэгги пишет статью для «Village Voice», в которой критикуется политика конгрессмена Ролингса, но после обеда с конгрессменом она влюбляется в него. Кейт может разделить участь Бриджет, если она не сможет обмануть детектор лжи пос�ле своего последнего задания. Лора в замешательстве, в то время как Тед думает, что нашел любовь всей своей жизни.
Сериал Pan Am 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- ДФРежиссёр
Джон
Фортенберри
- ТШРежиссёр
Томас
Шламми
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Майкл
Мосли
- КВАктриса
Карин
Ванасс
- Актёр
Майк
Фогель
- Актриса
Келли
Гарнер
- ДДАктёр
Джереми
Дэвидсон
- КПАктёр
Кэлл
Парех
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- НХСценарист
Нэнси
Халт Гэнис
- МДСценарист
Майк
Дэниелс
- СГПродюсер
Сидни
Гэнис
- НХПродюсер
Нэнси
Халт Гэнис
- ТШПродюсер
Томас
Шламми
- АШХудожник
Адам
Шер
- ЭКХудожница
Эни
Крэбтри
- БШХудожник
Боб
Шоу
- ГФМонтажёр
Грегг
Физерман
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- БНКомпозитор
Блейк
Нили