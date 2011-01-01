Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Поцелуй поцелуй взрыв взрыв. После прилета в Лондон, Тед уговаривает Лору помочь вызвать ревность у своей бывшей возлюбленной, Аманды Мэйсон, но не все идет согласно его плану. В это время Кейт пытается освободиться от службы в ЦРУ, соглашаясь на последнее задание. Мэгги спорит с конгрессменом, который не согласен с еe политическими взглядами, что приводит к новым отношениям. Приехав к родителям, Дин и Колетт узнают о своих чувствах друг к другу.



