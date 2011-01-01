Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Внеплановый полет. Во время перелета в Каракас богатый пассажир Мигель очаровывает стюардесс, приглашая их на свою яхту. У другого пассажира, Генри Белсона, случается сердечный приступ, но на борту нет доктора, чтобы помочь ему. Единственная надежда на спасение его жизни - приземление на Гаити, где можно обратиться за медицинской помощью. Но после тропического шторма взлeтно-посадочная полоса повреждена. Коллет и Тед объединяются, чтобы помочь Генри.



