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Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 6
Драмы, Зарубежные12+

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Сюжет

Правда или желание. Во время переправки военнослужащих домой, чувства, вспыхнувшие между Лорой и военным моряком, приводят еe к пониманию того, что она хочет от мужчины. Сложное задание Кейт по вербовке Нико приводит к драматической концовке, которая угрожает их личным отношениям.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»

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