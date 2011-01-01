Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Правда или желание. Во время переправки военнослужащих домой, чувства, вспыхнувшие между Лорой и военным моряком, приводят еe к пониманию того, что она хочет от мужчины. Сложное задание Кейт по вербовке Нико приводит к драматической концовке, которая угрожает их личным отношениям.



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