Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Подлинная статья. После неподчинения заданию Мэгги рискует потерять свою работу, но ей все-таки удается проскользнуть на борт, летящий в Рио-де-Жанейро. Еe захлестнули воспоминания о тернистом пути к работе еe мечты, и она, к своему удивлению, решила сделать всe, чтобы сохранить еe. Романтические отношения Кейт и югославского дипломата Нико Лонца приводят к трудностям в выполнении очередного задания ЦРУ. Джинни и Дин продолжают играть с огнем в Рио, но отношения Джинни с еe боссом и любовником, вице-президентом Pan Am, приводят к ссорам между ними.



