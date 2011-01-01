Wink
Сериалы
Pan Am
1-й сезон
6-я серия

Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 5
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Подлинная статья. После неподчинения заданию Мэгги рискует потерять свою работу, но ей все-таки удается проскользнуть на борт, летящий в Рио-де-Жанейро. Еe захлестнули воспоминания о тернистом пути к работе еe мечты, и она, к своему удивлению, решила сделать всe, чтобы сохранить еe. Романтические отношения Кейт и югославского дипломата Нико Лонца приводят к трудностям в выполнении очередного задания ЦРУ. Джинни и Дин продолжают играть с огнем в Рио, но отношения Джинни с еe боссом и любовником, вице-президентом Pan Am, приводят к ссорам между ними.

Сериал Pan Am 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»