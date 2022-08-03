Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Монетка в фонтане. Экипаж Pan Am развлекается в казино гламурного Монте-Карло. Кейт и Мэгги борются за внимание привлекательного пассажира, но ситуация осложняется, когда Кейт узнает, что прекрасный незнакомец - часть ее следующего задания. Дин встречается с соблазнительной и богатой девушкой, но позже узнает, что она любовница вице-президента компании.
