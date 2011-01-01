Wink
Сериалы
Pan Am
1-й сезон
4-я серия

Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 3
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Восточная выдержка. После изменения расписание полетов экипаж летит в Рангун. Задание Кейт превращается в настоящую катастрофу из-за того, что надо как-то успеть выполнить его в срок. В это время Мэгги берет наивную Лору под свое крыло и показывает ей “дикую” сторону города. Новости о космической миссии США ведут Теда к воспоминаниям о его прошлом и о том чего стоили ему связи его могущественной семьи.

Сериал Pan Am 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»