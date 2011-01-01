Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Восточная выдержка. После изменения расписание полетов экипаж летит в Рангун. Задание Кейт превращается в настоящую катастрофу из-за того, что надо как-то успеть выполнить его в срок. В это время Мэгги берет наивную Лору под свое крыло и показывает ей “дикую” сторону города. Новости о космической миссии США ведут Теда к воспоминаниям о его прошлом и о том чего стоили ему связи его могущественной семьи.



