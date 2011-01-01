Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Я берлинец. Экипаж Pan Am назначен на перевоз журналистов в Берлин для оповещения важной речи президента Кеннеди. Мэгги, которая участвовала в предвыборной кампании главы государства, полна решимости встретиться с ним. Когда Кейт узнает, что личность еe связного раскрыта, она пытается помочь мо�лодой девушке сбежать из Восточной Германии. А болезненные воспоминания о Второй мировой войне вынуждают Колетт столкнуться с еe трагическим прошлым.



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