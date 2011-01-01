Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

1964 год. В канун Нового года происходят изменения в жизни каждого члена команды «Pan Am»: за Колетт ухаживает иностранный принц, а Дин все еще винит себя за то, что потерял еe. В наставника Кейт из ЦРУ, Ричарда, стреляли, и она пытается выяснить, кто же является двойным агентом свадебные планы Аманды �и Теда набирают обороты Лора все еще любит человека, которого она не может заполучить, а Дин предстает перед судом за решения, которые он принял во время приземления в Гаити.



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