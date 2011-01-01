Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Язык романтики. Экипаж Clipper Majestic отправляется в Рим. Дин удивлен тому, к чему привел его роман с Джинни. Кейт борется с непредвиденными последствиями своих отношений с Нико. А Лора очарована привлекательным фотографом Грэхэмом, который снимал еe для обложки журнала Life.



