Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Дипломатические отношения. Дин назначен капитаном первого коммерческого рейса в Москву, но в день отлета опытный пилот, Бройлс, берет штурвал в свои руки и назначает Дина вторым пилотом. После прибытия в Россию Кейт пытается выполнить важную миссию, но Лора с подругой были ошибочно приняты за шпионов, и Кэйт старается ускорить их освобождение с помощью неожиданного союзника. Конгрессмен Ролингс и его подчиненные пытаются найти того, кто написал статью с критикой о нем, а Мэгги соглашается пойти с ним на свидание. Сможет ли она сохранить тайну о том, что она и есть автор этой статьи? Тед делает предложение Аманде, но Мэгги узнает о том, что может воспрепятствовать этому бурному роману.



