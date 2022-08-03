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Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Серия 1
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У нас у всех будет Париж. Во время перелета в Париж Кейт и Лора обнаруживают неожиданного пассажира - их маму. Она полетела, чтобы увидеться с Лорой. Мэгги сталкивается с нежелательным проявлением внимания агрессивного пассажира, а во время мимолетного флирта с Колетт Дин пытается побольше разузнать о том, куда пропала Бриджет.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»