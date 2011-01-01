Wink
Сериалы
Pan Am
1-й сезон
1-я серия

Pan Am (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Pan Am. Сезон 1. Пилотная серия
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пилотная серия. После повышения до должности капитана интернациональных рейсов Pan Am, Дин берется за свое первое поручение - пилотировать первый полет самолета Clipper Majestic из Нью-Йорка в Лондон. Старшая бортпроводница Бриджет не явилась на рейс, и еe заменяет Мэгги. В этот же судьбоносный рейс Кейт добавляет новое измерение к своей работе, когда берется за еe первое поручение от американской разведки. Ситуация усугубляется когда она узнает, что ее сестра Лора летит вместе с ними.

Сериал Pan Am 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Pan Am»