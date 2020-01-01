Память о войне 1812 года
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Страницы истории Отечества
Память о войне 1812 года

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

6.72020, Память о войне 1812 года
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы отправимся в прошлое: вернемся на 200 лет назад, чтобы узнать об Отечественной войне 1812 года, великих полководцах, противостоянии Наполеона Бонапарта и русского народа. Узнаем, как увековечили память об этой войне.

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