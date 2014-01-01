Памир. Край загадок (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Трeхсерийный фильм о «крыше мире», дикой земле, где человек ещe не стал главным. Памирские горы в самом центре Азии были недосягаемы для исследователей. Впервые на камеру засняты завораживающие пейзажи замeрзших озeр и редкие виды животных.



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