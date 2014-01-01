Памир. Край загадок. Серия 1
Wink
Детям
Памир. Край загадок
1-й сезон
1-я серия

Памир. Край загадок (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Памир. Край загадок. Серия 1
Документальный0+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Трeхсерийный фильм о «крыше мире», дикой земле, где человек ещe не стал главным. Памирские горы в самом центре Азии были недосягаемы для исследователей. Впервые на камеру засняты завораживающие пейзажи замeрзших озeр и редкие виды животных.

Сериал Памир 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг