WinkСериалыПакт (2021)1-й сезон6-я серия
8.22021, The Pact
Триллеры18+
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Пакт (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Директор пивоварни Джек найден мeртвым в лесу. Это запускает цепочку событий, в которые оказываются вовлечены четверо его сотрудниц. Анну, Нэнси, Луи и Кэт теперь связывает не только дружба, но и общая тайна. Они заключают пакт о неразглашении, который навсегда изменит их жизни. Каждая из героинь столкнeтся с серьeзной внутренней дилеммой. И эти противоречия не ускользнут от окружающих.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb