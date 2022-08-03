Пакт (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Директор пивоварни Джек найден мeртвым в лесу. Это запускает цепочку событий, в которые оказываются вовлечены четверо его сотрудниц. Анну, Нэнси, Луи и Кэт теперь связывает не только дружба, но и общая тайна. Они заключают пакт о неразглашении, который навсегда изменит их жизни. Каждая из героинь столкнeтся с серьeзной внутренней дилеммой. И эти противоречия не ускользнут от окружающих.

