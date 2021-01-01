Пакт (2021). Серия 3
Wink
Сериалы
Пакт (2021)
1-й сезон
3-я серия
8.22021, The Pact
Триллеры18+

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Пакт (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Директор пивоварни Джек найден мeртвым в лесу. Это запускает цепочку событий, в которые оказываются вовлечены четверо его сотрудниц. Анну, Нэнси, Луи и Кэт теперь связывает не только дружба, но и общая тайна. Они заключают пакт о неразглашении, который навсегда изменит их жизни. Каждая из героинь столкнeтся с серьeзной внутренней дилеммой. И эти противоречия не ускользнут от окружающих.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb