Падение ордена (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Самая драгоценная и загадочная реликвия христианства — Святой Грааль, бесследно утерян в результате падения Акры, последнего оплота тамплиеров. Существование Ордена теперь под угрозой и зависит от того, будет ли найден Кубок Христа. На поиски Грааля отправляется предводитель тамплиеров.



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