8 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Данный видеоурок поможет получить пользователям представление о теме «Озера. Водохранилища. Болота». На занятии вы узнаете, сколько вообще существует озер, где находятся озера, болота и водохранилища, познакомитесь с особенностями природы этих водных объектов. Также рассмотрим их роль в жизни и деятельности человека.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

