Овощная вечеринка. Сезон 1. Кубики льда
Wink
Детям
Овощная вечеринка
1-й сезон
48-я серия

Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

2012, The Beet Party
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.

Страна
Южная Корея, Канада
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb